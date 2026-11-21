L’inquiétude est grande à Paris. Après la sortie sur civière et en pleurs de Désiré Doué face à Nice ce samedi (2-3), le Paris Saint-Germain redoute une rupture des ligaments croisés de son international français. «C’est une blessure grave. C’est la vie d’un joueur professionnel, c’est comme ça. Je suis sûr qu’il reviendra plus fort qu’avant. Est-ce que je l’ai eu ? Oui, dans les vestiaires. Il faut attendre les tests finaux. Mais il reviendra deux fois plus fort», confiait Luis Enrique après la rencontre sur Ligue1+.

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Son homologue niçois, Olivier Pantaloni, a lui aussi eu une pensée pour le Parisien en conférence de presse : «mes joueurs ont vu qu’il y avait une blessure importante. Même si c’est un adversaire, nous le respectons et nous l’admirons. Nous espérons qu’il reviendra vite », a confié l’ancien technicien de Lorient.