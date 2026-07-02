Coupe du Monde 2026 : les compos probables de Espagne-Autriche

L’Espagne retrouve les phases à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 avec l’ambition de confirmer son statut de favorite. Championne d’Europe en titre, la Roja affronte l’Autriche ce jeudi au SoFi Stadium de Los Angeles en seizièmes de finale. Invaincus et sans avoir encaissé le moindre but lors de la phase de groupes, les hommes de Luis de la Fuente ont terminé en tête du groupe H avec sept points. En face, l’Autriche dispute son premier match à élimination directe dans un Mondial depuis 1982. Deuxième du groupe J derrière l’Argentine, la sélection de Ralf Rangnick s’est montrée séduisante offensivement avec six buts inscrits, mais également fragile défensivement, comme en témoigne son spectaculaire match nul 3-3 contre l’Algérie. Le vainqueur de cette affiche retrouvera le Portugal ou la Croatie en huitièmes de finale.

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Luis de la Fuente devrait reconduire son traditionnel 4-2-3-1 avec Unai Simón dans les buts, protégé par une défense composée de Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte et Marc Cucurella. Rodri et Fabián Ruiz formeraient le double pivot, tandis que Lamine Yamal, Pedri et Álex Baena soutiendraient Mikel Oyarzabal en attaque. L’Autriche devrait répondre avec le même système. Alexander Schlager est attendu dans les cages, derrière une défense composée de Stefan Posch, Konrad Laimer, David Alaba et Kevin Danso. Nicolas Seiwald et Florian Grillitsch devraient occuper l’entrejeu, alors que Romano Schmid, Paul Wanner et Marcel Sabitzer évolueront derrière Michael Gregoritsch, attendu en pointe.