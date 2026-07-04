Coupe du Monde 2026 : le bilan très décevant des sélections africaines en 16es de finale

Il y a une semaine, avant de débuter ces 16es de finale, le football africain dressait un bilan déjà historique. 9 de ses représentants sont sortis de la phase de groupes ; un record qui s’explique tout simplement par un plus grand nombre de nations participant au Mondial. Avec la réforme faisant passer la compétition de 32 à 48 pays, le continent a doublé son contingent. Auparavant, 5 pays seulement pouvaient se qualifier. Ils sont 10 en 2026.

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Seule la faible Tunisie n’a pas réussi à se hisser au second tour. Elle a vécu un calvaire durant ce Mondial entre un changement de sélectionneur après le premier match, des tensions au sein de la fédération et même une affaire de dopage liée à de la consommation de viande concentrée en clenbutérol. Toutes les autres sélections africaines ont disputé les 16es de finale. Seulement, ce tour ne s’est pas très bien passé avec seulement deux qualifications pour les 8es de finale.

Le Maroc part favori dans son 8e de finale

Le Maroc et l’Égypte sont passés par un trou de souris en venant à bout, respectivement des Pays-Bas (1-1, 3-2 t.a.b.) et de l’Australie (1-1, 4-2 t.a.b.). Les Lions de l’Atlas affrontent le Canada ce soir (19h, heure française) avec une réelle chance de retrouver le vainqueur de Paraguay-France en quart de finale, quand les Pharaons de Mohamed Salah seront condamnés à l’exploit face à l’Argentine pour espérer être au tour suivant.

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Tous les autres ont été battus pour des raisons diverses et variées, notamment du fait qu’il y avait 4 meilleurs 3e, tous battus. Apparue plutôt faible lors du premier tour, l’Afrique du Sud s’est montrée valeureuse avant de tomber à la dernière minute contre le Canada (0-1). La Côte d’Ivoire peut quant à elle nourrir des regrets car elle a sans doute été supérieure à la Norvège dans le jeu, avant de céder sur un but d’Haaland en fin de match (1-2). La RD Congo a longtemps fait vaciller l’Angleterre, avant de baisser pavillon sur un doublé de Kane (1-2).

Un bilan comptable faible rehaussé par les prestations de la RD Congo et du Cap-Vert

Du côté des Lions de la Teranga, on doit encore se demander comment la qualification a pu leur échapper des mains après avoir mené 2-0 jusqu’à la 86e minute. Ils ont craqué sur la fin de match, en plus d’avoir concédé un penalty dans la dernière minute de la prolongation et s’inclinent 2-3. L’Algérie et le Ghana n’ont eux pas vraiment fait le poids face à la Suisse (0-2) et la Colombie (0-1) et s’en vont avec un goût amer dans la bouche.

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Enfin, le Cap-Vert a bien failli réaliser l’exploit de ce Mondial en tenant tête à l’Argentine. Les Champions du monde ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout des vaillants Requins Bleus (3-2 a.p.). 2/9, le bilan comptable est assez faible. La Côte d’Ivoire et le Sénégal sont sans doute les principaux regrets du continent. Ils avaient une belle carte à jouer là où les autres nations africaines partaient avec une longueur de retard. Néanmoins, la RD Congo et le Cap-Vert n’ont pas démérité, rehaussant le bilan global.