Strasbourg - Lens : les compositions officielles

C’est presque un choc des extrêmes qui va se dérouler en cette fin d’après-midi. D’un côté Strasbourg, qui s’est fait étriller 4-0 par l’Olympique de Marseille. De l’autre côté, Lens, qui en a passé 5 à des Auxerrois bien handicapés par une expulsion et un penalty qui n’avait pas lieu d’être. Les deux équipes se rencontrent en Alsace (un match à suivre en direct commenté à partir de 17h15 sur Foot Mercato), l’une pour inverser la tendance devant son public, l’autre pour enchaîner.

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Hugo Oliveira a choisi d’utiliser un 4-2-3-1. Doué, sur le départ, a été remplacé par Hogsberg en tant que latéral droit. Mitchell remplace le Danois au poste de défenseur central. Diop se positionne dans le double pivot en lieu et place d’El Mourabet expulsé contre l’OM. Enfin, Reyna est titularisé sur l’aile droite et Ortega à la pointe de l’attaque strasbourgeoise. Pour Dino Toppmöller, ce sera un 3-4-2-1. Très peu de changements ont été opérés par rapport à la composition face aux Icaunais. Nawrocki, Gagnon et Sagnan composent l’axe défensif. Skoras sera piston droit à la place d’Abdulhamid. En attaque, on retrouve évidemment le capitaine Thauvin au poste de numéro 10 derrière Sima et Ivanovic.

Les compositions officielles :