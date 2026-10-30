OM : Emerson encense Bruno Genesio

Auteur de son meilleur match avec l’OM cette saison face au Havre, le latéral gauche Emerson (32 ans) est l’un des joueurs les plus expérimentés du club phocéen. Cette expérience lui a permis de mieux appréhender la mauvaise série en début de saison, lorsque les résultats négatifs s’enchaînaient malgré des prestations globales plutôt cohérentes. Il a surtout apprécié le management de son entraîneur Bruno Genesio au cœur de mauvais cycle, comme il l’a expliqué en conférence de presse, à deux jours de la réception de Toulouse, pour la 9e journée de Ligue 1.

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« Depuis que je suis arrivé ici, il y a eu de Zerbi qui était très intense, c’était sa caractéristique principale. Avec Genesio, c’est différent. Ce ne veut pas dire que De Zerbi n’était pas bon, mais ce sont deux personnes différentes. Genesio a peut-être plus d’expérience en tant qu’entraîneur, il est plus calme, plus tranquille, c’est ce qu’il nous transmet au quotidien. Même quand on a perdu 4-5 matches d’affilée, il nous a toujours donné sa confiance, c’est la chose la plus importante, de maintenir cet équilibre. On sait que le football est un sport où les résultats sont importants, mais c’est encore plus important d’avoir cet équilibre, sinon c’est difficile de recommencer à gagner. On a fait 3 victoires d’affilée, et je pense que c’est grâce au coach, de nous avoir laissé tranquille et fait confiance », a-t-il expliqué.