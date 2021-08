OGCN-OM : Christophe Galtier répond à la polémique

La suite après cette publicité

Le match Nice-OM va laisser des traces. La commission de discipline a décidé hier soir de placer le dossier en instruction. En attendant la date du 8 septembre, l'Allianz Riviera sera à huis clos pour affronter Bordeaux ce week-end dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1. Le préparateur de l'OM, accusé d'avoir asséné un coup de poing à un supporter niçois, est lui suspendu jusqu'à nouvel ordre de ses fonctions. La commission doit encore examiner le comportement des acteurs de ce match lors de l'affrontement. Un homme sera particulièrement scruté, c'est Christophe Galtier.

Dans le collimateur de la Ligue et de l'OM, l'entraîneur des Aiglons a été filmé en train d'agripper David Friio, le directeur technique des Phocéens. Il risque une sanction. Discret jusque-là, le champion de France en titre avec le LOSC faisait sa première apparition devant la presse ce jeudi depuis les incidents. Mais à deux jours de la rencontre face à Bordeaux, ce sont surtout les événements de dimanche dernier dont il a été question. Le technicien s'est d'ailleurs défendu de son geste et assure qu'il n'a pas voulu se montrer agressif. Il souhaitait simplement faire évacuer le monde présent sur la pelouse.

Galtier assure ne pas avoir frappé Friio

«Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Évidemment, j'ai vu et entendu. La commission de discipline travaille sur l'ensemble des événements, il faut la laisser faire, a d'abord expliqué Galtier. «Après, il y a aussi la personne que j'aurais soi-disant agressée à qui il faut poser la question. Ma version, ce n'est pas la mienne, c'est la vérité. Elle est simple. Je connais David Friio. On s'est croisé à Saint-Etienne. Quand il est entré sur le terrain, ça faisait un moment qu'il y avait du monde. Je lui ai demandé à ce que tout le monde puisse rentrer dans le vestiaire. Je l'ai pris par le cou à ce moment-là et il a baissé sa tête. Je n'avais aucune volonté d'agresser. Cinq minutes après, on était dans le couloir et on passe ensemble. Les images, on fait des zooms et des pauses. Un geste comme ça devient une gifle ou un coup de poing. Je ne vais pas rentrer dans le travail de la commission.»

Des explications qui pourront paraître un peu douteuse à la vue des images mais c'est la commission qui décidera des sanctions à prendre. Dans ce cadre, Galtier a d'ailleurs félicité ses joueurs de ne pas avoir mis de l'huile sur le feu dans les médias après la rencontre. «Ils ont eu la bonne attitude et ce n’était pas évident. Ils se sont bien comportés et sur ça, je les ai félicités, à la fois sur le comportement et de ne pas envenimer les choses sur les médias ou les réseaux sociaux. J’ai apprécié la manière dont ils se sont comportés, solidaire et responsable.» Enfin, Si le coach considère avoir gagné sur le terrain, et l'a affirmé à ses troupes, rappelons que le score de 1-0 n'a pas été acté par la Ligue. Ce dossier risque de connaître quelques bouleversements.