PSG : la réponse de Luis Enrique à une idée farfelue sur Zabarnyi

Ce samedi soir, le PSG s’est tranquillement imposé face au FC Metz en Ligue 1 (3-0). Une victoire qui permet au club de la capitale de reprendre la tête du classement de Ligue 1 après la contre-performance de Lens face à Monaco (2-3). Dans cette rencontre, Luis Enrique a décidé de faire souffler certains cadres et notamment Marquinhos qui a été brillament remplacé par Zabarnyi. Le défenseur ukrainien a été très serein avec le ballon, solide dans les duels et précis dans la relance. Au point de lui voir un avenir au milieu de terrain ? C’est la question posée par un journaliste après la rencontre estimant que la flexibilité tactique de Luis Enrique pouvait offrir cette solution. Mais pas pour le coach espagnol.

« Zabarnyi est un très grand joueur, mais c’est un défenseur central. Jamais je n’utilise un central au milieu. Presque jamais, je dirais. Normalement cette position de milieu, c’est pour un joueur, pour moi, avec beaucoup de qualités individuelles, plus un attaquant qu’un défenseur. Si tu regardes et que tu vois quels sont les joueurs qui ont joué avec moi comme milieux, ce sont des joueurs qui sont attaquants. Vitinha a été un joueur qui jouait devant les attaquants. Normalement, ce sont des joueurs avec plus de fantaisie, de qualité individuelle. Mais Zabarnyi a joué à ce niveau, je suis très content. C’est la première année et c’est difficile d’avoir de la confiance et d’être prêt pour jouer à chaque match. Mais je suis très content de sa performance. »