Coupe d'Afrique des Nations 2021, Maroc : Achraf Hakimi plus heureux que jamais

La suite après cette publicité

«Achraf Hakimi, meilleur latéral droit du monde. Bonne nuit.» Sur Twitter, Kylian Mbappé avait décidé de mettre les choses au clair quant au sujet Achraf Hakimi. La star du PSG avait, comme beaucoup, été émerveillée par le coup franc sensationnel du Marocain qui a envoyé son équipe en quart de finale de la CAN 2021. Son deuxième coup franc dans la compétition après celui face au Gabon quelques jours plus tôt. Mais de manière générale au-delà de ses buts, le latéral droit du PSG fait assurément partie des meilleurs joueurs de la compétition. Sur son couloir droit, il enchaîne les courses, les appels, les débordements, les retours défensifs. En bref, il illustre à merveille sa large palette technique et prouve qu'il fait partie des meilleurs joueurs du monde.

Depuis le début de cette CAN 2021, Vahid Halilhodzic semble exploiter à la perfection les qualités de son joueur. D'abord en le responsabilisant et surtout en lui laissant une liberté totale dans son couloir sans pour autant lui faire délaisser les tâches défensives, car c'est un latéral droit avant tout. Et les statistiques parlent pour lui. Auteur de deux buts somptueux dans cette CAN, il a déjà cadré 6 tirs dans la compétition (3 fois plus que tout autre défenseur). Il a également touché 315 ballons (plus haut total de la compétition) et réussi 53 passes dans le dernier tiers adverse ce qui est un record dans cette CAN.

Bien loin de son rendement au PSG

«Achraf Hakimi est un joueur de classe mondial. Il peut changer le cours du match à tout moment. Pour moi, c'est l'un des grands talents et le meilleur joueur du monde à son poste. Et surtout, il met son talent au service du collectif et de l'équipe. Et ça, tous les grands joueurs ne sont pas capables de le faire vous savez ?» Après la rencontre face au Malawi, Vahid Halilhodzic avait évidemment flatté son joueur. Mais les prestations du Marocain interrogent quant à son rendement au PSG. Après de très bons débuts avec le club de la capitale, Achraf Hakimi avait perdu de sa superbe sous les ordres de Mauricio Pochettino, qui a décidé de le brider pour pouvoir installer une recrue qui n'était pas spécialement prévue au départ : Lionel Messi. Et cette arrivée ne permet pour le moment pas d'exploiter Hakimi.

Au PSG, Mauricio Pochettino demande à Messi de rester dans son couloir droit et les Parisiens penchent très souvent sur le côté de la Pulga et donc de Hakimi. Au Maroc, l'ancien latéral de l'Inter est seul sur son couloir et peut donc avaler les espaces comme il l'entend. Surtout que les Lions de l'Atlas utilisent fréquemment le côté gauche grâce à Sofiane Boufal notamment ce qui permet de vite renverser le jeu de l'autre côté. Hakimi a donc tout le loisir de s'exprimer ce qui lui permet également de prendre ses responsabilités aussi bien sur coup franc qu'en tentant des tirs en dehors de la surface. Sous les couleurs du Maroc, AH5 semble renaître et confirme que son utilisation au PSG est loin d'être optimale. Une grosse performance face à l'Égypte en quarts de finale ce dimanche (16h) pourrait peut-être faire réfléchir Pochettino...