France-Irak : la réaction de Deschamps à l’interruption du match

C’est un Didier Deschamps fataliste qui a évoqué l’interruption de la rencontre entre la France et l’Irak. Alors que les Bleus étaient rentrés aux vestiaires avec 1 but d’avance, la pluie a redoublé et le protocole a été appliqué, en demandant aux spectateurs de quitter le stade. Le match est censé reprendre à 1h, mais l’orage n’a même pas encore atteint le stade. Interrogé par beIN Sports, Didier Deschamps a réagi à cette situation.

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« On verra bien, avec le temps qu’il faut avec les éclairs possibles ou pas. (…) On attend. L’important c’est d’avoir du temps pour remettre la machine en route, quasiment refaire un échauffement en espérant que ça ne s’arrête pas à nouveau », a déclaré le sélectionneur national.