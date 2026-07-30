Le RC Lens se lance sur la piste de l’international algérien Yacine Titraoui

Ça bouge cet été à Lens. Après avoir fini dauphin du PSG en Ligue 1 et remporté la Coupe de France, le club s’est déjà séparé de nombreux cadres de la saison dernière. Malang Sarr, Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin et Wesley Saïd sont tous partis à la fin de leur contrat, sans compter le départ de Pierre Sage, l’entraîneur, pour Crystal Palace. Ce n’est pas fini puisque nous vous l’annoncions en exclusivité, Mamadou Sangaré va rejoindre Brentford.

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Arrivé l’an passé, le milieu malien va devenir la plus grosse vente de l’histoire des Sang et Or avec 48 M€. Pour le remplacer, nous vous le révélions, le club pense à Melayro Bogarde, milieu de terrain au profil défensif âgé de 24 ans. Il évolue à LASK en Autriche où il est encore sous contrat jusqu’en 2028. Ce n’est pas la seule piste dans l’entrejeu. D’après nos informations, le nom de Yacine Titraoui (23 ans) figure parmi les priorités du RC Lens.

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Titraoui veut rejoindre Lens

L’international algérien (5 sélections), appelé pour la Coupe du Monde mais sans jouer la moindre minute, appartient à Charleroi qu’il a rejoint pour 1,2 M€ il y a deux ans en provenance de Paradou. Il dispose encore d’un an de contrat, assorti d’une option de prolongation d’une saison. Ses prestations des derniers mois ont séduit pas mal d’observateurs avec pas moins de 42 matchs toutes compétitions confondues disputés la saison passée (5 buts, 3 passes décisives).

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🎯 Yacine Titraoui est la priorité du RC Lens pour renforcer son milieu de terrain.



➡️ L'international algérien souhaite rejoindre les Sang et Or.



🤝 Des discussions sont actuellement en cours entre les différentes parties.



Avec @sebnonda… pic.twitter.com/RyvWyVgyD3 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 30, 2026

Présenté par le Marco Verrati algérien, Titraoui (23 ans) fait l’objet de discussions entre les différentes parties. Lui souhaite rejoindre le club français, qui présente tout de même le gros avantage de disputer la Ligue des Champions l’an prochain. C’est toujours ça de pris face à la concurrence. Il y a quelques mois, nous vous rapportions un intérêt de Hull City, promu en Premier League, pour lui. Les prochains jours donneront la tendance dans ce dossier.