Le Parlement européen charge violemment la FIFA !

Par le biais d'un communiqué publié, ce vendredi, le Parlement européen s'en est violemment pris à la FIFA. Après l’adoption jeudi d’une résolution sur les droits de l’homme au Qatar, les députés ont notamment accusé l'instance de perpétrer un système corruptif. «Les députés soulignent que l'État du Golfe a remporté le processus de candidature à la Coupe du monde de la Fédération internationale de football (Fifa) malgré des allégations crédibles de corruption», précise ainsi le Parlement avant de décrire cette corruption comme «endémique, systémique et profondément enracinée».

Par ailleurs, le Parlement invite les pays l’Union européenne représentés à la Coupe du monde à faire pression sur l’UEFA et la FIFA afin de «réformer fondamentalement cette dernière». «Les événements sportifs internationaux ne devraient pas être attribués à des pays dans lesquels les droits fondamentaux et les droits humains sont transgressés, et où la violence sexiste systématique est répandue», détaille également le communiqué avant d'encourager «un programme complet de réparation pour les familles des travailleurs, en compensation des conditions auxquelles elles ont été soumises». Reste désormais à savoir ce que la FIFA mettra, ou non, en place...