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Nantes : quand Halilhodzic montre des images d’Ousmane Dembélé à ses joueurs

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp

La solidarité au coeur du jeu. Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Strasbourg, l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic a insisté sur les valeurs et l’état d’esprit dont devaient faire preuve ses joueurs pour se sauver. Le Franco-Bosniaque a également cité Ousmane Dembélé, qu’il veut prendre comme exemple dans l’exigence. Il a d’ailleurs révélé avoir montré des images de l’international tricolore à ses joueurs.

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«On a montré (aux joueurs) le pressing de la meilleure équipe du monde. Dembélé, le meilleur joueur du monde, il fait un meilleur pressing que n’a jamais fait un joueur. Vous voyez ça ? C’est impressionnant. Le sacrifice que fait le meilleur joueur du monde c’est impressionnant.»

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