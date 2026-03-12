Lille-Aston Villa : les compostions officielles

Les huitièmes de finale de Ligue Europa commencent aujourd’hui par un alléchant Lille-Aston Villa ! Le match aller aura lieu au Stade Pierre-Mauroy de Lille et ses 50 000 places, coup d’envoi 18h45 ! Les Dogues sont sixièmes de Ligue 1, mais à seulement cinq points du podium. Les hommes de Génésio restent sur quatre matchs sans défaite toutes compétitions confondues, et ont écarté l’Étoile Rouge de Belgrade en barrage pour se qualifier en 1/8e. Giroud est aligné sur le front de l’attaque, avec Bentaleb André et Mukau au milieu, Perrin et Haraldsson animeront les ailes. Özer sera dans les cages tandis que Mandi et Mbemba formeront la charnière centrale.

De l’autre côté, la formation de Birmingham est quatrième de Premier League. Cependant, les hommes d’Unai Emery sont sur une mauvaise série, trois défaites et un nul lors de leurs quatre derniers matchs. Aston Villa aura l’avantage de recevoir le match retour, la semaine prochaine à Villa Park. Les Villans avaient terminé deuxième de la phase de ligue, à égalité de points avec l’Olympique Lyonnais, avec 21 unités. Le gardien préféré des Français, Emiliano Martinez sera dans les cages anglaises, avec Konsa et Pau Torres devant lui. Onana et Douglas Luiz tiendront le rôle de sentinelles devant la défense, tandis que Watkins et Buendia seront alignés en pointe.

