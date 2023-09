Premier League : Bournemouth et Chelsea se quittent dos à dos

Ce dimanche, Chelsea et Bournemouth se sont affrontés sur la pelouse des premiers cités pour le compte de la cinquième journée de Premier League. Avec pas moins de douze blessés, Mauricio Pochettino a dû construire une équipe remaniée et le banc des Blues était composé de nombreux jeunes joueurs inexpérimentés. En face, les Cherries n’ont toujours pas remporté le moindre match en Premier League cette saison et voulaient s’offrir un succès de prestige dans leur Vitality Stadium qui ne réussit pas à Chelsea qui n’a plus gagné depuis 2019 dans cette antre. Malgré un rythme parfois lent, plusieurs occasions ont rythmé une première période pauvre techniquement. Alors que Nico Jackson a raté plusieurs actions, dont une où il touche le poteau (13e), Raheem Sterling s’est également illustré par son manque de justesse (10e, 22e). Reprenant du poil de la bête au fil du match, les locaux ont réagi via Dango Ouattara qui a buté sur Robert Sanchez (18e), rassurant ce dimanche, avant de totalement rater sa frappe (31e).

La seconde période a débuté avec les mêmes imprécisions techniques. Quand Colwill a cru faire parler son opportunisme pour ouvrir le score, le but du jeune défenseur londonien a été refusé pour une position de hors-jeu (47e). Malgré plusieurs défaillances dans le jeu, les deux équipes ont cherché le chaos et le match s’est emballé lors du dernier quart d’heure. Très solide défensivement, Bournemouth a failli ouvrir sur le score sur deux tentatives de Billing (78e) et Solanke (80e) quand l’entrant Cole Palmer a beaucoup apporté côté Chelsea en étant tout proche d’inscrire son premier but avec sa nouvelle équipe sans une énorme parade de Neto (85e). Néanmoins, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge qui n’arrange personne. Au classement, les hommes de Mauricio Pochettino n’avancent pas et pointent à la quatorzième place avant une réception risquée face à Aston Villa. De son côté, Bournemouth cherchera à créer l’exploit la semaine prochaine sur la pelouse de Brighton afin de glaner son premier succès de la saison.