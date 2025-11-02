Ligue 1 : Lille stoppe la bonne série d’Angers, Lens se relance contre Lorient, Metz enchaîne à Nantes

Battu à Nice en milieu de semaine (2-0), Lille devait rebondir devant son public, ce dimanche. Mais la tâche ne s’annonçait pas facile face à Angers, qui n’avait plus connu la défaite depuis trois journées et qui sortait d’un nul prometteur à Marseille (2-2). Après la prestation catastrophique d’Arnaud Bodart face aux Aiglons, Bruno Genesio pouvait compter sur le retour de son portier titulaire, Berke Özer, malade mercredi. Côté angevin, Alexandre Dujeux alignait le surprenant Sidiki Chérif, buteur lors de ses trois derniers matchs dans l’élite, en pointe. Absent du déplacement à Marseille, Prosper Peter faisait son retour, sur le banc.

Lille s’est procuré la meilleure occasion de la première période, avec un centre à ras-de-terre de Correia pour Bouaddi. Mais la frappe du milieu international espoir a été malencontreusement contrée par son propre coéquipier, Fernandez-Pardo. Ce n’était finalement que partie remise pour les Lillois. Trouvé entre les lignes, Bouaddi percutait dans la défense angevine avant de distiller un super ballon pour Felix Correia. Le Portugais ouvrait ensuite parfaitement son pied droit pour battre Hervé Koffi, inscrire son 3e but en championnat et donner l’avantage aux siens avant la pause (45e+2, 1-0). En seconde période, Angers aura poussé, mais le LOSC a tenu. Les Lillois sont quatrièmes, à deux points du podium. Fin de série pour Angers, 13e.

Lens rebondit, Metz se donne de l’air

Surpris par Gautier Hein et Metz (2-0), Lens était attendu contre Lorient, qui avait su résister au PSG mercredi. Les Artésiens ont rapidement pris les devants, grâce à la quatrième réalisation en championnat d’Odsonne Édouard (6e, 1-0). Mais malgré cette avance, Lens s’est fait bouger par de valeureux Lorientais et a dû s’en remettre à son gardien Robin Risser… Et à son poteau, comme sur le penalty concédé par les hommes de Pierre Sage, après une faute de Gradit sur Yongwa, et raté par Mohamed Bamba (64e). L’Ivoirien, sorti dans la foulée par Olivier Pantaloni, était inconsolable sur le banc breton. Et sa peine n’a pas dû s’atténuer après le but de Wesley Saïd, sur un bon centre d’Udol (77e, 2-0). Samson Baidoo scellait la victoire des locaux, à Bollaert, sur une belle tête en fin de match (89e, 3-0). Avec ce succès, les Nordistes sont troisièmes, avec le même nombre de points que Marseille.

Dans les autres rencontres de ce multiplex de 17h15, Nantes - qui sortait d’une défaite spectaculaire contre Monaco (3-5) - a été surpris par le FC Metz, à la Beaujoire. Giorgi Abuashvili profitait d’une mauvaise passe de Tati pour envoyer le ballon au fond de la cage vide nantaise (82e, 0-1). Lancé par Sabaly, Habib Diallo mettait le but du K.O à l’entame du temps additionnel (90e) et permettait aux Messins d’enchaîner un deuxième succès de suite en championnat. L’équipe de Stéphane Le Mignan est 17e, à un point de Nantes, 15e. Enfin, Toulouse - qui restait sur deux matchs sans victoire - a été tenue en échec par Le Havre (0-0), au Stadium. Les joueurs de Carles Martinez Novell sont neuvièmes, ceux de Didier Digard sont à la 12e place.

Les résultats du multiplex de 17h15 :

Lille 1 - 0 Angers : Félix Correia (45e+2)

Lens 3 - 0 Lorient : Odsonne Édouard (6e), Wesley Saïd (77e) et Samson Baidoo (89e).

Nantes 0 - 2 Metz : Giorgi Abuashvili (82e) et Habib Diallo (90e).

Toulouse 0 - 0 Le Havre