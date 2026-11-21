Pour la première de Carlos Vicens sur le banc lyonnais, l’OL se déplace sur la pelouse de Lille avec l’ambition de frapper un grand coup au classement ce samedi. Et les Gones ont parfaitement répondu présents lors d’une première période convaincante, récompensée par l’ouverture du score en fin de premier acte.

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Recherché dans la surface lilloise, Tolisso résiste au duel physique avec Nianzou. Le défenseur nordiste repousse le danger directement sur Bidstrup, qui croise sa frappe du pied droit. Avec l’aide du poteau gauche, le ballon termine au fond des filets et permet à Lyon de concrétiser sa domination. Quelques minutes plus tard, le milieu danois a empêché le deuxième but de l’OL en faisant une faute sur Berke Özer, sur la réalisation de Nuamah.