Les mots forts de Steven Gerrard sur la situation critique de Liverpool

Steven Gerrard n’a pas caché sa frustration après la lourde défaite de Liverpool face au PSV Eindhoven (4-1) à Anfield, pointant du doigt la prestation décevante de l’ensemble de l’équipe et la nécessité d’une remise en question. « Le mot "crise" est très fort et irrespectueux envers certains joueurs et envers l’entraîneur, mais on ne peut nier que l’équipe est en grande difficulté », a-t-il déclaré, avant d’ajouter : « la confiance est au plus bas et les défaites s’enchaînent. À moins que les dirigeants n’apportent des solutions et de la stabilité, ça va continuer. »

La légende des Reds a également ciblé Milos Kerkez pour son placement défaillant : « il est criminel d’être hors de position dans ce type de situation. Peu importe qu’il s’agisse de Salah ou d’un autre joueur, on ne peut pas se faire déborder ainsi. Il ne se donne aucune chance. » Concernant Salah, Gerrard a insisté : « il traverse une période très difficile, mais Slot a raison de lui faire confiance. Liverpool a besoin de tous ses bons joueurs sur le terrain pour retrouver de la stabilité. » Et de conclure sur la nécessité d’une introspection : « les problèmes s’aggravent, la pression augmente, il va falloir une sérieuse introspection ce soir, c’est certain. » Le message est passé.