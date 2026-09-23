MLS : le frère de Gonzalo Higuain licencié après des propos sexistes envers une arbitre

Federico Higuain, frère de l’ancien attaquant du Real Madrid Gonzalo Higuain, a été licencié par le Columbus Crew après un incident avec une arbitre lors d’un match de MLS NEXT Pro. Entraîneur de l’équipe réserve de la franchise américaine, l’Argentin lui aurait lancé : « n’oublie pas que c’est un sport d’hommes », tout en lui serrant fortement la main et en refusant de la lâcher malgré plusieurs demandes, selon l’association des arbitres. Cette dernière l’accuse de deux actes délibérés « d’agression physique et de sexisme ». Higuain avait dans un premier temps reçu un carton rouge puis une suspension de deux rencontres.

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The Crew announced today that Crew 2 Head Coach Federico Higuaín has been dismissed from his duties with the Club.



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Le Columbus Crew a finalement décidé d’aller plus loin en mettant fin à ses fonctions. « Les exigences du club quant à ce qu’on attend d’un leader d’équipe n’ont pas été respectées », a expliqué son directeur général Issa Tall. Selon The Athletic, Higuain n’aurait ensuite pas souhaité remettre son comportement en question, assumer la responsabilité de ses actes ou présenter des excuses publiques. L’association des arbitres avait de son côté jugé la suspension initiale de deux matchs largement insuffisante et réclamé une sanction d’au moins six rencontres, rappelant que les femmes « ne devraient pas avoir à subir d’intimidation ou de propos dégradants » dans le football.