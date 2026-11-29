La Real Sociedad a vécu une soirée frustrante à Anoeta face au Séville FC, lors de la 14e journée de Liga. Cueillis à froid dès la 2e minute après une erreur de Remiro, qui a permis à Félix Correia d’ouvrir le score dans le but vide, les Basques ont ensuite peiné à contourner le bloc sévillan. Bien organisés, les visiteurs ont même fait le break à la 37e minute grâce à Rubén Vargas, auteur d’une tête au second poteau sur un centre de Juan Iglesias. Au retour des vestiaires, la Real a totalement changé de visage.

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Luka Sucic a relancé les siens d’une superbe reprise de volée à la 49e minute, avant que Juan Iglesias ne pense définitivement mettre Séville à l’abri à la 64e, mais son but a été annulé après intervention de la VAR pour une faute sur Remiro. Finalement, Agoumé a parfaitement servi Fofana, qui a éliminé Sergio Gómez avant de fusiller le portier basque à la 84e minute. La réduction du score des locaux signée Diaz n’a pas modifié l’issue de la rencontre. Pire encore, Isaac Romero en a remis une couche en fin de match (90e+5). Une victoire précieuse pour Séville, qui s’est imposé (2-4) à Anoeta pour se rapprocher du top 5 dont la dernière marche est toujours occupée par leurs adversaires du soir.