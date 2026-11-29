Coup de gueule retentissant d’Olivier Létang après le nouveau faux pas du LOSC ! Battus samedi sur la pelouse du promu Le Mans (2-1) après avoir déjà chuté face à l’OL, les Dogues enchaînent une deuxième défaite consécutive en Ligue 1 qui passe très mal auprès de leur président. Sans parler de crise, le dirigeant nordiste a fustigé l’attitude de son groupe, pointant du doigt « les égos mal placés et le manque d’humilité » ainsi qu’un cruel manque de préparation malgré les avertissements lancés avec Davide Ancelotti dès le milieu de semaine. Pour lui, l’urgence est immédiate afin de provoquer un électrochoc : « il est nécessaire d’alerter tout le monde et dès maintenant pour que certains se réveillent vite… très vite. Nous devons faire beaucoup plus et beaucoup mieux. »

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Le président lillois n’a ensuite pas mâché ses mots : « cette nouvelle défaite, la deuxième de suite en Ligue 1, n’est pas acceptable ! (…) Pour gagner un match, il faut bien le préparer et comme pour celui de Lyon, les joueurs n’ont pas bien préparé celui du Mans. Il n’y a jamais de hasard sur un temps long. Les égos mal placés et le manque d’humilité se paient toujours. Les Manceaux, eux, nous ont donné une leçon de ce que doit être une équipe, de tout faire ensemble avec détermination et avec le cœur. Pour certains, rien n’est grave. Perdre et ne pas respecter les valeurs de notre Club, ce n’est pas grave. Je ne peux pas l’accepter et je ne l’accepterai jamais. Comme je l’ai dit dans le vestiaire après le match, ils ont été incapables de rendre hommage à leur capitaine en gagnant cette rencontre. 300 matches sous les couleurs d’un club, ce n’est pas rien. C’est admirable et, même cela, certains ne l’ont pas respecté. Il faut resserrer les rangs et avancer avec ceux qui partagent les valeurs du Club pour préparer dès demain les prochaines échéances. »