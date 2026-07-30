OM : le sublime but d’Igor Paixao en préparation contre Nîmes

Après une victoire initiale contre le Yammoussoukro FC (3-0) et une défaite contre l’OGC Nice (3-0), l’Olympique de Marseille poursuivait sa préparation ce jeudi. Le club phocéen rencontrait Nîmes lors d’une rencontre assez rythmée. Menés rapidement sur un but précoce de Bissourou Touré (3e), Marseille est bien revenu dans ce match.

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Les Phocéens ont d’abord égalisé rapidement sur une tête de Neal Maupay (8e) puis Igor Paixao a fait passer l’OM devant en seconde période. Sur une belle reprise mal dégagée par Jason Mukulu, le Brésilien s’est offert un joli but (57e).