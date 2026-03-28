«Je n’ai jamais vu ça depuis que je suis né » : le ras-le-bol de Deschamps avant le Mondial

Venu en compagnie de Guy Stéphan l’été dernier lors du Mondial des Clubs, Didier Deschamps a pu poser un premier regard sur ce qui les attendaient, son groupe et lui, pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Si la tournée américaine des Bleus mêle préparation au tournoi continental et stratégie marketing pilotée par Nike et ses partenaires en ce printemps, elle a aussi pu permettre au sélectionneur de noter les contraintes avec lesquelles il allait devoir composer.

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Elles relèvent essentiellement de la logistique, et c’est en partie pour cette raison que la délégation tricolore a décidé de poser ses valises à l’hôtel Four Seasons de Boston. Un choix motivé par des questions de trajet, si chères au sélectionneur, et si déterminantes dans la réussite d’un tournoi. En conférence de presse ce samedi avant Colombie-France, DD a rappelé l’importance de tous ces facteurs, qui ne jouent pas en sa faveur lors de cette tournée.

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Des obligations médiatiques à 45 minutes du terrain d’entraînement

« Au niveau température, on est tranquille (pour le moment). Après, on a des problématiques que je connaissais et qui sont toujours là avec des déplacements… Ce n’est pas la distance, c’est le temps de déplacement. D’ailleurs, à ce sujet, c’est possible qu’on retarde un petit peu l’entraînement, car apparemment, c’est bouché pour le bus… À notre arrivée ici, on a passé un temps incroyable à l’aéroport avec des contrôles que je n’avais jamais vus depuis que je suis né, mais on s’adapte… On savait, mais ça sert aussi à ça d’aller à Boston, c’est une répétition plus importante pour nous parce qu’on va y être », relevait le sélectionneur.

« J’étais là avec Guy Stephan à la Coupe du Monde des clubs, il y a des situations différentes qui amènent plus ou moins de complications. Il y aura la chaleur en plus cet été, la récupération sera importante. Les obligations médias sont sur le terrain du match, à 45 minutes du terrain d’entraînement. On va faire en sorte de les limiter, de s’adapter. Avec la chaleur, la récupération sera importante. On jouera à 15h ou 17h. On va faire au mieux pour laisser le moins d’énergie possible hors du terrain », concluait-il. Pour rappel, l’équipe de France jouera ses trois matchs de poule à New York, Philadelphie et Boston cet été.