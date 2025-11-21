Menu Rechercher
Tottenham : Kolo Muani va porter un masque pour affronter Arsenal

Par Allan Brevi
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp
Randal Kolo Muani pourrait bien être le grand renfort de dernière minute pour Tottenham avant d’affronter Arsenal. Touché à la mâchoire lors du nul face à Manchester United avant la trêve internationale, l’attaquant français de 26 ans craignait initialement jusqu’à 2 mois d’indisponibilité. Finalement, aucune opération n’a été nécessaire et l’ancien Parisien s’entraîne de nouveau, équipé d’un masque de protection selon The Sun. Une présence qui pourrait changer la donne pour les Spurs avant un choc important, alors que l’effectif est affaibli par de nombreuses absences dans le secteur offensif.

Ce retour inattendu serait un sacré coup de pouce pour Thomas Frank, actuellement privé de James Maddison, Dejan Kulusevski ou encore Dominic Solanke. Kolo Muani pourrait même entamer la rencontre, à l’image de Harry Kane, qui avait joué masqué en 2016… avant de l’arracher en célébrant son but contre Arsenal. Une image qui reste dans les mémoires en Angleterre et que les supporters des Spurs ne seraient pas contre revivre avec leur nouvel avant-centre.

Pub. le - MAJ le
