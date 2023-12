Ligue des Champions : le PSG n’a pas le droit à l’erreur face au BvB

Le PSG joue sa survie en Ligue des Champions ce soir à l’occasion de son déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund (21h). La victoire est quasi obligatoire pour se qualifier (une défaite ou un nul suffira en cas de match nul entre Newcastle et l’AC Milan, l’autre match de la poule) et surtout assurer la 1ère place du groupe F. Car lorsqu’on regarde les adversaires déjà qualifiés pour les 8es de finale, il y a tout intérêt à finir en tête.

La suite après cette publicité

Les premiers de poule affronteront les deuxièmes et joueront le match retour à domicile. Pour le moment, le Bayern Munich, Arsenal, le Real Madrid, la Real Sociedad et Manchester City sont assurés d’être leader et donc de jouer un dauphin en février prochain. Les adversaires potentiels déjà connus sont Copenhague, le PSV Eindhoven, Naples, l’Inter et le RB Leipzig. Des places sont encore à déterminer pour l’Atlético de Madrid, la Lazio, ainsi que le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Face à ces noms, on comprend mieux pourquoi le PSG serait inspiré d’aller gagner en Allemagne ce soir…

Les 14 qualifiés pour les 8es de finale déjà connus :

1ers : Bayern, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City

2es : Copenhague, PSV, Naples, Inter, RB Leipzig

Place à déterminer : Atlético, Lazio, Borussia Dortmund, FC Barcelone

Retrouvez le match Dortmund - PSG sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.