Coupe du Monde 2026 : un sélectionneur suspendu par la FIFA

Le sélectionneur de l’Égypte, Hossam Hassan, a été suspendu trois matches par la FIFA après ses critiques de l’arbitrage à la suite de l’élimination de son équipe face à l’Argentine (2-3), en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Son frère jumeau Ibrahim Hassan, directeur de la sélection, a écopé de la même sanction. L’attaquant Mostafa Zico, qui avait insulté l’arbitre dans une interview après la rencontre, a quant à lui été suspendu cinq matches.

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La Fédération égyptienne a demandé à la commission de discipline de la FIFA les motivations détaillées de ces décisions afin d’étudier les recours possibles et de déterminer si elle fera appel. Les sanctions pourraient priver les frères Hassan des matches de qualification à la CAN face au Malawi en novembre, ainsi que du premier rendez-vous de la fenêtre internationale de mars. Zico, lui, ne pourra pas rejouer avant le mois de juin.