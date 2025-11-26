LdC : Kyril Louis-Dreyfus a adoré le but de l’OM

Kyril Louis-Dreyfus a vécu une soirée pour le moins inattendue au Vélodrome. Présent en tribunes pour assister à la victoire de l’OM contre Newcastle (2-1), l’actionnaire de Sunderland n’a pas pu retenir sa joie au moment du 2e but signé Pierre-Emerick Aubameyang. Tout sourire, il a célébré comme un supporter marseillais, une scène déjà devenue virale sur les réseaux sociaux. Une image savoureuse quand on sait que Sunderland et Newcastle s’affronteront le 14 décembre prochain, en Premier League. En effet, voir le jeune propriétaire savourer la défaite d’un club ennemi a évidemment amusé les supporters des deux côtés de la Manche.

Menés puis renversants, les hommes de Roberto De Zerbi ont retrouvé un souffle européen grâce à un doublé express d’Aubameyang dès le retour des vestiaires. Une victoire précieuse qui relance l’OM dans la course aux barrages de Ligue des Champions, après les désillusions contre le Sporting et l’Atalanta. Si Marseille a repris espoir sur le terrain, l’autre image marquante de la soirée restera sans doute celle de Kyril Louis-Dreyfus, hilare au cœur d’un stade en fusion.