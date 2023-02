Rennes : Flavien Tait répond aux rumeurs qui l’accusent d’avoir couché avec la femme de Lovro Majer

La suite après cette publicité

Flavien Tait a rapidement éteint l’incendie. Alors que des rumeurs persistantes circulaient sur Twitter affirmant que le milieu de terrain du Stade Rennais aurait couché avec la femme de son coéquipier Lovro Majer, le Français de 30 ans a voulu rapidement mettre fin à la polémique en réagissant sur les réseaux sociaux. Tait a formellement démenti ces propos à son encontre.

« On vient de m’informer de rumeurs non fondées et inadmissibles circulant sur Twitter ! Ces propos qui touchent ma famille, mon coéquipier et ses proches ainsi que le club, sont inacceptables. Je n’hésiterai pas à porter plainte contre X pour diffamation (passible d’une amende de 12 000 euros, NDLR). Honteux. » Une bonne initiative avant que la polémique gangrène le vestiaire de Rennes.

