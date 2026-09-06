OM - Paris FC : les notes du match

Après une semaine particulièrement compliquée, l’Olympique de Marseille devait réagir. Battus par Monaco lors de la dernière journée, les Olympiens retrouvaient le Stade Vélodrome avec l’ambition de relancer la machine. Mais le contexte restait particulièrement délicat pour le club phocéen, qui a traversé un été compliqué et dont le mercato n’a apporté aucune recrue pour tenter de résoudre les différents problèmes de l’effectif de Bruno Génésio. Et les galères ont immédiatement refait surface face au Paris FC. Dès la première occasion parisienne, Sinayoko a rapidement pris les devants (1-0, 1e), profitant de la fébrilité marseillaise pour refroidir le Vélodrome après seulement quelques secondes.

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Sonné, l’OM a eu le mérite de ne pas s’effondrer. Poussés par leur public, les Marseillais ont tenté de reprendre le contrôle de la rencontre et ont fini par être récompensés. Très présent dans les mouvements offensifs, Amine Gouiri a remis les deux équipes à égalité profitant d’une grossière erreur de Chergui (1-1, 8e). Marseille a ensuite essayé d’appuyer, avec notamment une équipe qui s’est progressivement installée dans le camp parisien. Le Paris FC a néanmoins continué à exploiter les espaces laissés par les Olympiens et Sinayoko s’est offert un doublé, punissant encore une fois les largesses défensives.

Sinayoko voit triple

L’OM a ensuite eu plusieurs opportunités pour revenir. Après un bon mouvement marseillais, Paixao a trouvé l’équerre sur un superbe coup franc (40e), passant tout près de faire exploser le Vélodrome. Mais comme trop souvent, Marseille a également laissé son adversaire respirer et la défense phocéenne s’est montrée particulièrement friable. Et les mêmes problèmes ont continué au retour des vestiaires. L’OM a même frôlé la catastrophe dès la reprise puisque De Lange a dû sauver les siens face à Kebbal (48e), alors que Koleosho a également manqué une grosse opportunité dans la foulée.

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Mais Marseille a encore trouvé les ressources pour revenir. Sur un centre d’Harit, Gouiri a profité d’un contre favorable pour inscrire son deuxième but de la soirée (53e) et remettre les deux équipes à égalité. Dominateurs, les Marseillais ont tenté d’emballer la rencontre face à une équipe du Paris FC qui était prudente. Et en fin de rencontre, la profondeur de banc a fait la différence. Face à des entrants marseillais inexpérimentés, les entrants parisiens comme Moses Simon ou Patrick Zabi ont fait mal à l’OM et l’ancien Nantais obtenait un penalty sur une frappe dévié de la main par Egan-Riley. Sinayoko ne tremblait pas pour s’offrir un triplé et transformer son penalty. A domicile, l’OM concède une nouvelle défaite en Ligue 1 et devra donc montrer mieux. Le Paris FC réalise une belle opération et enchaîne un deuxième succès de rang.

L’homme du match : Lassine Sinayoko (9) : ouverture du score express après seulement 25 secondes : parfaitement servi dans la surface, il n’a plus qu’à conclure dans le but vide. Peu présent balle au pied, il fait surtout preuve d’un réalisme clinique et remet le Paris FC devant dès la 19e minute sur l’un de ses rares ballons dans la surface. Son influence se mesure aussi dans son jeu en pivot, ses remises et ses déplacements qui attirent les centraux marseillais et libèrent des espaces. Beaucoup moins servi après la pause face à un OM plus agressif, il disparaît davantage du jeu et manque parfois de poids dans les duels ou les appels en profondeur. Mais à la 86e minute, il ne tremble pas sur penalty, prend De Lange à contre-pied et complète son triplé pour offrir le 3-2 aux siens. Trois buts avec très peu de situations : une efficacité redoutable qui fait basculer à elle seule la rencontre. il est remplacé par Sissoko (90e).

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OM

- De Lange (4) : soirée compliquée pour Jeffrey de Lange, qui a dû s’incliner à trois reprises. Pris à froid dès la 23e seconde de jeu, le portier néerlandais a payé cash les grosses largesses de sa défense et son hésitation sur l’action. S’il s’est interposé brillamment devant Ilan Kebbal au retour des vestiaires et a capté un tir de Lassine Sinayoko, il a parfois manqué d’autorité dans sa surface. Il a, néanmoins, été l’auteur de plusieurs parades précieuses en seconde période.

- Weah (4) : aligné dans le couloir droit, Timothy Weah a vécu un match particulièrement éprouvant. Dès la 23e seconde de jeu, son mauvais placement aux côtés d’Aguerd a ouvert la voie à l’ouverture du score parisienne. S’il a tenté de se rattraper en apportant du nombre offensivement, provoquant notamment le coup franc sur l’équerre de Paixão, l’Américain s’est surtout distingué par son manque d’efficacité dans le dernier geste. Souvent dépassé dans son dos sur les contres du PFC, il n’a jamais réussi à équilibrer son couloir.

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- Aguerd (3) : de retour en défense centrale, Nayef Aguerd a vécu un premier acte très fébrile. Coupable d’avoir été éliminé trop facilement sur le premier but parisien dès la 23e seconde et passif au marquage sur le second, le Marocain s’est fait une nouvelle fois effacé dans la surface juste avant la pause. Malmené dans les duels, il s’est seulement rattrapé grâce à un bon retour salvateur à la 30e minute et une relance propre sous la pression. Il a été légèrement plus serein en seconde période mais ce n’était pas suffisant. Cramé physiquement, il a été remplacé par Derek Cornelius à la 73e minute.

- Egan-Riley (2,5) : match cauchemardesque pour l’Anglais, complètement dépassé dans la charnière marseillaise. Déjà fébrile dans ses alignements et ses duels, le défenseur a parachevé la défaite de son équipe en concédant la main menant au troisième but parisien sur penalty. Constamment pris de vitesse et en grande difficulté dans la relance, il aura incarné toute la fragilité défensive de l’OM ce soir. Malgré quelques initiatives intéressantes, il s’est totalement raté.

- Emerson (4) : positionné sur le côté gauche de la défense, Emerson a rendu une copie très contrastée. S’il s’est montré entreprenant offensivement en proposant des solutions à Igor Paixão, l’international italien a pris l’eau sur le plan défensif. Souvent pris dans son dos par les dédoublements adverses et trop tendre dans ses duels avec Ilan Kebbal, il est directement impliqué sur le premier but concédé en gérant mal son retour défensif et a constamment laissé de grands espaces aux attaquants parisiens. Son envie et son pressing a parfois été précieux à l’instar du premier but de Gouiri. Mais c’était encore trop léger. Remplacé par Ulisses Garcia en toute fin de match (90e).

- Hojbjerg (3,5) : il a livré une prestation très en dedans. Habituellement précieux pour réguler le jeu, le Danois a manqué d’impact dans les duels et s’est fait surprendre à plusieurs reprises par la vitesse des transitions parisiennes, à l’image de son tacle manqué à la 65e minute qui a offert un contre dangereux au PFC. S’il a tenté d’apporter son leadership vocal, son manque de tranchant à la récupération a laissé la défense marseillaise beaucoup trop exposée.

- Abdelli (3,5) : l’Algérien a livré une première période très mitigée. S’il s’est montré à son avantage sur quelques séquences grâce à sa conservation de balle, Abdelli a manqué d’impact dans le cœur du jeu et a été trop peu à l’initiative. Trop neutre dans ses transmissions et distant au marquage sur les contres parisiens, il a manqué de tranchant offensif à l’image de sa frappe trop croisée juste avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, il n’a pas montré plus d’impact et a vécu une soirée très compliquée. Il a été sorti à la place de Faris Moumbagna à la 90e minute.

- Harit (6) : remuant sur son côté droit, Amine Harit a été l’un des rares Marseillais à afficher une réelle envie d’avoir de l’impact. Toujours disponible et volontaire, l’international marocain a régulièrement tenté de déséquilibrer le bloc parisien par ses dribbles et ses prises d’initiatives. S’il a parfois manqué de précision ou buté sur une défense bien regroupée, son activité a fini par payer : c’est lui qui délivre la passe décisive pour le second but d’Amine Gouiri après un bon travail dans la surface (53e). Même s’il a encore du déchet dans le dernier geste, sa combativité et sa capacité à créer des décalages ont redonné du peps à l’attaque phocéenne. En terminant la rencontre dans un rôle de meneur de jeu, Harit a montré de belles choses.

- Gomes (3) : très neutre au milieu de terrain, Angel Gomes a traversé cette rencontre sans véritablement peser. Hormis une frappe cadrée et détournée par Kevin Trapp en début de match (10e), l’Anglais n’a quasiment rien apporté dans la création ni dans la percussion. Incapable d’orienter le jeu ou de casser les lignes du Paris FC, il est apparu trop passif, peinant à faire la différence avec le ballon et à colmater les brèches sur les contres parisiens. Un match raté dans les grandes largeurs. Remplacé par Keyliane Abdallah à la 73e minute.

- Paixao (5) : pour son retour dans le onze sur l’aile gauche de l’attaque, Igor Paixão a livré une prestation généreuse mais un brin frustrante. Très disponible pour combiner avec Emerson et percutant balle au pied, le Brésilien a sans cesse cherché à provoquer la défense parisienne pour apporter le danger. Proche de débloquer son compteur sur un coup franc splendide qui est venu heurter l’équerre gauche de Kevin Trapp à la 40e minute, il s’est dépensé sans compter avant de progressivement s’éteindre au fil des minutes face au marquage serré du PFC. Remplacé par Mmadi (73e), auteur d’une entrée anodine.

- Gouiri (7,5) : auteur d’un doublé décisif, Amine Gouiri a été le grand bonhomme du match côté marseillais. Particulièrement opportuniste, l’attaquant a d’abord relancé l’OM à la 8e minute en exploitant une perte de balle adverse pour enrouler une frappe parfaite après un enchaînement rapide. Toujours disponible dans le cœur du jeu et précieux dans ses remises, il a de nouveau fait parler son flair en seconde période (53e) en ajustant Kevin Trapp d’une reprise de volée spontanée sur un ballon mal dégagé. Clinique devant le but et constamment dangereux aux abords de la surface, l’Algérien a porté l’attaque phocéenne et aurait même pu inscrire un triplé à plusieurs reprises dans le dernier quart d’heure (75e, 78e).

Paris FC

- Trapp (6,5): peu sollicité en première période, il ne peut rien sur l’égalisation de Gouiri, laissé seul dans la surface, et est sauvé par sa transversale sur un coup franc de Paixão à la 40e minute. Il est de nouveau impuissant sur le deuxième but marseillais, une demi-volée puissante de Gouiri qui termine dans la lucarne. Son intervention majeure arrive à la 75e minute : encore abandonné face à Gouiri dans la surface, il sort une main ferme sur la frappe croisée et maintient le Paris FC dans la rencontre.

- Traore (5,5): latéral droit de formation, il évolue à gauche et privilégie logiquement la sécurité, avec très peu de projections offensives. Son expérience lui permet longtemps de tenir son couloir, en restant bien placé, solide dans les duels et difficile à prendre de vitesse. Mais son match est terni à la 54e minute : trop laxiste face à son vis-à-vis, il le laisse déborder et centrer sans opposition sur l’égalisation de Gouiri. Sérieux dans un rôle inhabituel, mais son manque d’agressivité défensive sur le but coûte cher.

- Camara (6): très costaud dans son couloir droit, il ferme bien les espaces et limite fortement les possibilités de percussion de Paixão. Puissant, rapide et solide sur ses appuis, il se fait rarement bouger dans les duels ou prendre de vitesse en un contre un. Son entente avec ses partenaires fonctionne également bien dans les prises à deux, où il sait parfaitement quand sortir sur le porteur. Il n’hésite pas non plus à multiplier les courses vers l’avant pour apporter une solution supplémentaire dans le camp marseillais.

- Coppola (6): profil plus physique que son partenaire de charnière, il impose sa puissance dans les duels, notamment dans les airs, tout en restant propre balle au pied pour assurer les premières relances. Sans prendre de risques inutiles, il n’hésite pas à dégager lorsque le danger se rapproche de sa surface et intervient avec justesse au sol. Très vocal, il dirige sa défense et replace constamment ses latéraux comme son partenaire dans l’axe. À la 66e minute, son excellent retour dans les pieds d’Angel Gomes empêche le Marseillais de partir seul au but. Un rôle de patron dans une défense parisienne parfois mise sous pression.

- Chergui (5): lourdement fautif sur l’égalisation marseillaise avec une passe en retrait mal assurée après avoir glissé sous la pression, directement interceptée par Gouiri. Il se rachète partiellement une minute plus tard en sauvant sur sa ligne une frappe du même Gouiri qui filait dans le but vide. Plus solide ensuite lorsqu’il doit refermer l’axe, il s’appuie sur sa puissance pour couper plusieurs situations, mais montre davantage de limites en un contre un, où il se jette trop rapidement face aux joueurs les plus vifs. Il peut également faire mieux sur le deuxième but en attaquant davantage la frappe plutôt qu’en se retournant au moment de l’impact.

- Lopez (6,5): profil plus technique aux côtés de Lees-Melou, il prend davantage en charge la relance et l’orientation du jeu que le travail de récupération. Il cherche rapidement les ailes pour lancer les transitions et n’hésite pas à porter lui-même le ballon, parfois avec une certaine prise de risque, pour casser le premier rideau marseillais. Très engagé, il remporte tous ses duels au sol en première période et récupère également plusieurs ballons, tout en provoquant des fautes grâce à son activité. Un rôle précieux pour donner du liant au milieu parisien et permettre à son équipe de ressortir sous pression. Il est remplacé par Mbow (90e).

- Lees-Melou (6): match compliqué pour le capitaine parisien, souvent bousculé dans les duels et trop prévisible dans ses transmissions pour véritablement accélérer le jeu. Il montre pourtant par séquences sa qualité technique, notamment lorsqu’il parvient à réorienter rapidement le ballon. C’est surtout sans ballon qu’il se rend précieux : très mobile, il multiplie les courses, referme l’axe et vient constamment créer des prises à deux pour contenir les attaquants marseillais. Plus en difficulté lorsqu’il doit organiser la remontée du bloc et donner de la verticalité au jeu. Un apport défensif important, mais trop peu de maîtrise avec le ballon pour réellement dicter le jeu.

- Kebbal (6,5): combatif dans les duels, il alterne quelques séquences intéressantes entre dribbles, passes et prises d’initiative, sans toutefois avoir assez d’influence dans l’animation offensive. Très généreux sans ballon, il multiplie les replis pour aider son latéral et contenir les montées de Paixão. Il passe surtout tout près de marquer dès le retour des vestiaires : seul dans les cinq mètres sur un centre, il se heurte à un arrêt exceptionnel de De Lange. Moins décisif offensivement que d’autres, mais son volume de jeu et son investissement défensif ont été précieux. Il est remplacé par Zabi (76e) après avoir énormément donné.

- Pagis (7): trop discret pour un numéro 10 dans les premières minutes, il se montre néanmoins décisif dès la 19e avec le centre qui amène le but de Sinayoko. Il prend ensuite progressivement le contrôle du jeu parisien par sa qualité de conservation, son intelligence pour réorienter les attaques et sa capacité à dicter le tempo. Beaucoup plus mobile après la pause, il sert Kebbal dès la 46e pour une première situation dangereuse, avant de tenter deux minutes plus tard un lob audacieux depuis le milieu de terrain. Toujours disponible entre les lignes, il devient au fil du match le véritable maître à jouer du Paris FC. Après un début discret, il aura finalement imposé sa patte technique et donné du sens aux possessions parisiennes. Il est remplacé par Rudy Matondo (63e), dont l’entrée apporte davantage d’impact physique et de pressing, malgré un carton jaune reçu dès sa première minute sur le terrain.

- Koleosho (7): superbe travail sur son côté gauche dès l’entame, où il met le feu à la défense marseillaise en éliminant deux adversaires avant de servir Sinayoko pour l’ouverture du score. Sa première période est à l’image de cette action : énormément d’envie, de courses vers l’avant et une volonté permanente de faire remonter son bloc, malgré quelques séquences encore brouillonnes. Par sa vitesse et ses provocations, il fait vivre une soirée cauchemardesque à Weah, constamment mis sous pression dans son couloir. Moins influent à mesure que la rencontre avance, il aura néanmoins énormément pesé sur l’équilibre défensif marseillais. Une activité incessante et une capacité à provoquer qui ont longtemps été l’une des principales armes du Paris FC. Il est remplacé par Simon (76e). C’est lui qui obtient le pénalty de son équipe à cinq minutes du terme de la rencontre avec une frappe contrée de la main par Egan Riley.

- Sinayoko (9): voir ci-dessus.