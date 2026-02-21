Lens : la belle ouverture du score d’Odsonne Edouard contre Monaco

Il ne fallait pas être en retard devant Lens-Monaco, ce samedi. Car d’entrée de jeu, Odsonne Édouard a repris avec autorité une remise de la tête d’Adrien Thomasson, à la suite d’un centre dévié de Florian Thauvin, pour tromper Philipp Köhn d’une superbe volée (1-0, 3e). L’attaquant lensois inscrit ainsi son neuvième but de la saison en championnat, permettant au RC Lens de conserver virtuellement sa place de leader.

Édouard avait déjà ouvert le score lors du match aller, une rencontre que les Sang et Or avaient largement dominée (4-1), grâce notamment à une première période très prolifique. Cette fois-ci, à Bollaert, le but rapide de l’avant-centre a mis les Sang et Or rapidement devant, lui qui a déjà été décisif lors des deux dernières journées (passe décisive contre le Paris FC, but contre Rennes).