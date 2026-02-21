Menu Rechercher
Commenter 3
Lens : la belle ouverture du score d’Odsonne Edouard contre Monaco

Par Samuel Zemour
1 min.
Odsonne Édouard @Maxppp
Lens 2-3 Monaco

Il ne fallait pas être en retard devant Lens-Monaco, ce samedi. Car d’entrée de jeu, Odsonne Édouard a repris avec autorité une remise de la tête d’Adrien Thomasson, à la suite d’un centre dévié de Florian Thauvin, pour tromper Philipp Köhn d’une superbe volée (1-0, 3e). L’attaquant lensois inscrit ainsi son neuvième but de la saison en championnat, permettant au RC Lens de conserver virtuellement sa place de leader.

beIN SPORTS
BAM ! Odsonne Édouard lance le RC Lens dès la 3eme minute de jeu face à l'AS Monaco !!!
Une reprise de volée SUBLIME !!!
Édouard avait déjà ouvert le score lors du match aller, une rencontre que les Sang et Or avaient largement dominée (4-1), grâce notamment à une première période très prolifique. Cette fois-ci, à Bollaert, le but rapide de l’avant-centre a mis les Sang et Or rapidement devant, lui qui a déjà été décisif lors des deux dernières journées (passe décisive contre le Paris FC, but contre Rennes).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
