OM : André Villas-Boas pourrait encore être là à la reprise de l'entraînement

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel et l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, l'Olympique de Marseille a terminé à la deuxième place. Une très bonne nouvelle pour le club phocéen qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. Les supporters étaient donc aux anges mais ça, c'était avant jeudi dernier.

La suite après cette publicité

Durant la soirée du 14 mai, le club olympien a en effet officialisé le départ de son directeur sportif Andoni Zubizarreta. Et l'autre problème, c'est que le coach portugais André Villas-Boas, très proche de l'Espagnol, a souvent lié son avenir au désormais ex-dirigeant de l'OM. Depuis jeudi dernier, l'avenir de l'ancien technicien du Shanghai SIPG, sous contrat jusqu'en juin 2021, est donc au cœur des débats.

AVB présent lors de la reprise de l'entraînement en juin ?

En ce début de semaine, nous apprenions même que l'Olympique de Marseille avait proposé une prolongation de contrat au technicien de 42 ans. « Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là », expliquait même l'OM dans un communiqué. Rentré au Portugal la semaine dernière après son entretien avec son président Jacques-Henri Eyraud, André Villas-Boas aurait refusé cette offre.

Mais les dernières informations de La Provence vont peut-être redonner un peu d'espoir aux fans olympiens. Selon le quotidien, l'entraîneur portugais réfléchirait à l'idée d'être là à la reprise, fixée au 15 juin si le championnat débute le 7 août, et au 27 juin si jamais la L1 reprend deux semaines plus tard. Et s'il est encore là, AVB pourrait être accompagné de six membres de son staff actuel.