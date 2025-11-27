Stuttgart : la malédiction continue pour Dan-Axel Zagadou

Dan-Axel Zagadou (26 ans), déjà longtemps handicapé par les blessures, connaît une nouvelle période difficile. Le défenseur central du VfB Stuttgart s’est blessé ce mercredi lors de l’entraînement de veille de match pour la Ligue Europa face aux Go Ahead Eagles. L’entraîneur Sebastian Hoeneß a confirmé que Zagadou ne ferait pas le déplacement aux Pays-Bas et qu’il s’agissait d’une « blessure musculaire significative ». Contrairement à ses précédentes blessures au genou, cette nouvelle indisponibilité est liée à un problème musculaire, et sa reprise ne pourra pas intervenir dès la semaine prochaine.

Après avoir enchaîné de courtes périodes de jeu, seulement 179 minutes cette saison et 27 minutes la saison passée à cause de deux graves blessures au genou, Zagadou semblait enfin retrouver son niveau et s’affirmer comme un leader défensif sur le terrain. « Je donne tout pour rester en bonne santé. Pour ces moments, j’ai prié », confiait-il récemment d’après Bild. La nouvelle blessure est donc un nouveau coup dur pour lui et pour Stuttgart, qui perd un joueur capable de performer au plus haut niveau.