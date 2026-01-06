Bilal Benkhedim brille au Luxembourg et attire l’oeil de plusieurs clubs

Bilal Benkhedim s’impose aujourd’hui comme l’un des profils offensifs les plus attractifs du marché bénéluxien. Auteur d’une saison tout simplement remarquable sur le plan statistique et dans l’impact global sur le jeu, l’ancien joueur de l’ASSE a franchi un cap décisif dans sa progression. Avec 9 buts et 6 passes décisives sous le maillot du club de Dudelange, il s’est affirmé comme un élément moteur de son équipe, capable de faire basculer une rencontre par sa créativité, sa percussion et son intelligence de jeu entre les lignes. Ses performances régulières, combinées à des apparitions avec l’ASSE en Ligue 1 dans un contexte de très haut niveau, ont confirmé sa capacité à répondre aux exigences du football professionnel moderne. Technique, explosif, doté d’une vraie personnalité sur le terrain, Benkhedim a démontré une maturité et une constance qui expliquent l’intérêt croissant qu’il suscite aujourd’hui auprès de nombreux clubs, en France comme à l’étranger.

La suite après cette publicité

Et selon nos informations, Bilal Benkhedim commence à taper dans l’œil de plusieurs écuries européennes, dont certaines en Belgique. Conscient de la valeur de sa saison et frustré par certaines opportunités manquées par le passé, Bilal Benkhedim a récemment pris la décision de changer d’agent afin de donner un nouvel élan à sa carrière et d’orienter son avenir avec davantage de clarté et d’ambition. Très motivé par un projet sportif structuré et cohérent, le natif de Bagnols-sur-Cèze souhaite désormais s’inscrire dans un environnement où ses qualités pourront s’exprimer pleinement et où il pourra continuer sa progression. À noter que l’ancien international algérien U23, dont le contrat expirera en juin prochain avec Dudelange, peut d’ores et déjà signer libre dès cet hiver.