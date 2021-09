Manisa vise un ancien de L1 pour renforcer sa défense

Alors qu'il caracole en tête de la deuxième division turque, Masina FK cherche à renforcer sa défense. Si Loïck Landre est la priorité des turcs comme nous vous l'avons révélé hier, les tergiversations de l'ancien Nîmois et Parisien obligent Manisa à chercher un plan B.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le club turc pourrait se rabattre sur un autre joueur libre bien connu en Ligue 1, Lamine Koné (32 ans). Le défenseur central international ivoirien (9 sélections), passé notamment Lorient et Sunderland, a disputé une quinzaine de matches avec Strasbourg l'an passé en L1 pour un but. Reste à savoir qui de Landre ou de Koné sortira de son statut d'agent libre pour rejoindre le club situé non loin d'Izmir.