PSG, OM : Marcelino et Luis Enrique, deux voisins qui ne se ressemblent pas

La suite après cette publicité

Luis Enrique Martinez et Marcelino Garcia Toral ; deux entraîneurs espagnols sur le banc de touche des clubs les plus médiatiques du pays. Une anecdote plutôt curieuse, et même jamais vue en Ligue 1 encore. C’est encore plus singulier quand on sait que les deux hommes sont voisins et viennent tous deux des Asturies, région du nord de l’Espagne. Le futur coach du PSG est ainsi né à Gijon, alors que son homologue phocéen est né du côté de Villaviciosa, à 20 minutes seulement en voiture. Les deux hommes ont d’ailleurs démarré leur carrière de footballeur au sein du même club, le Real Sporting de Gijón, le gros club de la région avec le Real Oviedo et une référence en matière de formation de l’autre côté des Pyrénées. Luis Enrique s’en est par la suite allé au Real Madrid très jeune, pendant que Marcelino a joué plusieurs saisons en équipe première.

Des parcours similaires pour ces deux hommes qui n’ont que 5 ans d’écart. Mais quand on parle de terrain, les deux ont des visions du foot plutôt opposées. Luis Enrique s’inscrit ainsi pleinement dans cette philosophie Cruyffiste de l’école Barça. Sans tomber dans la caricature du football de possession, puisque ses équipes adoptent aussi par moments un style plus direct, il reste un ferme partisan du jeu de position, et veut que ses équipes aient le contrôle du ballon à tout prix. Marcelino lui se rapproche plus d’un entraîneur comme Diego Simeone, avec deux lignes de 4 plutôt solides et travailleuses, des lignes assez basses, et la volonté de ressortir le ballon très vite pour arriver jusqu’à la surface rivale en quelques touches de balle seulement. Il y a quelques points communs entre les deux, puisque Luis Enrique et Marcelino demandent, par exemple, à leurs hommes d’être assez agressifs à la récupération et exigent des efforts à toute l’équipe, du défenseur central à l’attaquant star, mais avec le ballon, les deux ont des idées assez différentes.

À lire

FFF : Philippe Diallo milite pour que Kylian Mbappé reste en France

Très similaires sur certains points, bien différents sur d’autres

Au niveau de leur façon de travailler, les deux sont particulièrement exigeants. Ces deux fans de vélo, qu’ils pratiquent à bon niveau par ailleurs, attendent de leurs joueurs qu’ils donnent le meilleur à tout moment. Et s’ils estiment que ce n’est pas le cas, ils n’hésitent pas à sanctionner. Comme expliqué dans notre article de présentation sur le futur coach olympien, il était allé jusqu’à retirer le brassard de capitaine à Mateo Musacchio, poids lourd du vestiaire de Villarreal, parce qu’il estimait que l’Argentin n’avait pas le bon comportement. Luis Enrique a aussi prouvé, lors de son passage à la tête de la Roja surtout, qu’il n’aligne/choisit pas ses joueurs en fonction de leur statut mais de leur niveau de performance ou de leur compatibilité avec le jeu qu’il souhaite mettre en place. Les deux hommes sont ainsi coutumiers de choix forts qui peuvent parfois faire polémique.

La suite après cette publicité

Les joueurs de l’OM et du PSG savent donc qu’ils vont devoir faire leurs preuves, et que leur place dans l’équipe n’est pas garantie. En revanche, les deux ont une posture différente concernant les jeunes joueurs. Marcelino n’est pas forcément friand du fait de lancer des jeunes dans le grand bain facilement, quand Luis Enrique a lui l’habitude de donner des chances aux joueurs les moins expérimentés. Une gestion des jeunes qui diffère donc, mais il y a un autre point où les deux hommes se ressemblent beaucoup : leur attitude devant les médias. Les deux Asturiens ont l’habitude de parler football lorsque les questions posées par les journalistes les y incitent, mais en revanche, ils n’hésitent pas à leur rentrer dans le lard s’ils considèrent que les journalistes et les médias n’ont pas la bonne attitude. Tout comme ils ne cherchent pas vraiment à faire copain-copain avec la presse. Une chose est sûre, avec ces deux coachs à la tête du PSG et de l’OM, la saison va être passionnante !