Serie A : tenue en échec par Lecce, la Juventus rate le podium

La Juventus (5e) avait l’occasion de prendre provisoirement la troisième place du classement, en cas de victoire contre Lecce (16e), dans le cadre de la 18e journée de Serie A. Mais les Turinois ont manqué cette belle opportunité, la faute à une formation adverse particulièrement opportuniste. À quelques secondes de la fin de la première période, Lameck Banda trouvait le chemin des filets de Di Gregorio (45e+2, 0-1), sur la première frappe cadrée de Leece.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Juventus V V V V D Lecce D V D V D

Au retour des vestiaires, la Juventus a accentué sa domination et a égalisé grâce à Weston McKennie (50e, 1-1). Elle a ensuite eu l’opportunité de passer devant au tableau d’affichage, mais Jonathan David - qui peine à s’adapter en Italie - a vu sa tentative être arrêtée par Wladimiro Falcone (66e). Malgré plus de 70% de possession et 23 tentatives au but, la Juve de Luciano Spalletti a donc été tenue en échec (1-1).