CAN 2025 : les mots forts de Sadio Mané pour sortir ses coéquipiers du vestiaire

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a connu son verdict ce dimanche soir avec la victoire du Sénégal face au Maroc (1-0, a.p). Un match totalement fou qui a sombré dans l’irréel lors du temps additionnel du temps réglementaire. Alors qu’il y avait 0-0 et que le Sénégal s’était vu refuser un but, l’arbitre a sifflé un penalty pour le Maroc. Les joueurs sénégalais ont alors quitté le terrain pour aller au vestiaire.

Resté sur le terrain, le capitaine (en l’absence de Kalidou Koulibaly) Sadio Mané a poussé pour que ses coéquipiers reviennent avec un vrai discours de leader. Alpaguant les joueurs sénégalais malgré un sentiment d’injustice sur le penalty, l’ailier gauche a lâché les propos suivants : « on va jouer comme des hommes ! » Ils ont rejoué et ils ont gagné.