CAN

CAN 2025 : les mots forts de Sadio Mané pour sortir ses coéquipiers du vestiaire

Par Aurélien Macedo
1 min.
Sénégal 1-0 Maroc

La Coupe d’Afrique des Nations 2025 a connu son verdict ce dimanche soir avec la victoire du Sénégal face au Maroc (1-0, a.p). Un match totalement fou qui a sombré dans l’irréel lors du temps additionnel du temps réglementaire. Alors qu’il y avait 0-0 et que le Sénégal s’était vu refuser un but, l’arbitre a sifflé un penalty pour le Maroc. Les joueurs sénégalais ont alors quitté le terrain pour aller au vestiaire.

Sadio Mané remobilise les siens !
Le capitaine sénégalais fait revenir ses coéquipiers sur la pelouse, la tension est maximale avant la suite 🔥

Resté sur le terrain, le capitaine (en l’absence de Kalidou Koulibaly) Sadio Mané a poussé pour que ses coéquipiers reviennent avec un vrai discours de leader. Alpaguant les joueurs sénégalais malgré un sentiment d’injustice sur le penalty, l’ailier gauche a lâché les propos suivants : « on va jouer comme des hommes ! » Ils ont rejoué et ils ont gagné.

