Équipe de France : Ousmane Dembélé a complètement loupé sa trêve

Ousmane Dembélé avait une belle carte à jouer durant cette trêve internationale. En l’absence de Kylian Mbappé, laissé au repos pour ce rassemblement, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait été désigné capitaine de l’équipe de France et se retrouvait naturellement au centre des attentions. Après avoir remporté le Ballon d’Or il y a un an, le Français abordait ce rendez-vous avec un statut encore différent et une responsabilité supplémentaire dans l’animation offensive des Bleus. Zinédine Zidane attendait forcément beaucoup de son nouveau leader, notamment dans les grands rendez-vous face à la Belgique. Mais cette trêve n’aura finalement pas permis à Dembélé de répondre aux attentes placées en lui, malgré la victoire des Bleus face aux Diables Rouges (4-1).

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Déjà peu inspiré lors de la première confrontation face aux Diables Rouges, l’attaquant tricolore a encore traversé la rencontre au Stade de France avec beaucoup de difficultés. Positionné sur le côté droit et régulièrement recherché par ses partenaires, il n’a jamais véritablement réussi à faire basculer le match. Pire encore, son influence semblait s’éteindre au fil des minutes, au point que la sortie du capitaine à l’heure de jeu a coïncidé avec une spectaculaire montée en puissance des Bleus. Avec Olise, Cherki et Da Cunha sur la pelouse, la France a alors retrouvé beaucoup plus de percussion et de créativité pour finalement renverser complètement la Belgique.

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Zidane ne se veut pas alarmant

Les chiffres viennent confirmer cette impression particulièrement négative. Titulaire pendant 60 minutes, Dembélé n’a enregistré ni but ni passe décisive et n’a cadré aucune de ses tentatives. Dans les duels offensifs, le constat est également difficile à défendre avec seulement un dribble réussi sur six tentés. Son incapacité à éliminer son vis-à-vis a régulièrement limité les possibilités françaises dans le dernier tiers et rendu les offensives tricolores beaucoup plus prévisibles. «J’ai trouvé Dembélé très bien, notamment en début de match et au début de la deuxième période. Il a été très dynaùique. Aucun souci de ce côté là. Il peut jouer à toutes les positions. Il peut jouer et partout et est bon à tous les postes. Il a été exemplaire», a préféré relativiser Zidane. Même lorsqu’il parvenait à trouver une position intéressante, le dernier geste n’était pas au rendez-vous, à l’image de cette première occasion complètement manquée dès les premières secondes de la rencontre.

Son déchet technique a également pesé lourd dans une soirée où les Bleus ont pourtant longtemps monopolisé le ballon. Dembélé a perdu la possession à 22 reprises et n’a réussi aucun de ses six centres tentés. Des statistiques particulièrement sévères pour un joueur censé être l’un des principaux détonateurs de cette équipe de France. Surtout, le contraste avec le visage affiché par ses partenaires après son remplacement est saisissant. Portés par un Cherki inspiré, un Doué décisif et surtout un Olise impliqué sur les trois derniers buts, les Tricolores ont inscrit quatre buts en seulement quatorze minutes pour renverser une Belgique qui menait encore à la 77e minute. Pour Dembélé, qui devait profiter de l’absence de Mbappé pour envoyer un message fort, cette trêve se termine donc avec un goût amer et beaucoup plus de questions que de réponses.