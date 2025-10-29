Barça : la nouvelle story du père de Lamine Yamal

Père de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui se distingue souvent par ses sorties en public ou sur les réseaux sociaux. Celui dont le pseudo instagram est HustleHard304 s’était distingué après le Clàsico perdu par le FC Barcelone contre le Real Madrid (2-1) avec le message suivant : «Heureusement qu’il n’a que 18 ans hein… On se verra à Barcelone.»

La suite après cette publicité

Décidémment, la défaite a eu du mal à passer puisqu’il a ensuite publié un post avec le message suivant : «on se voit au match retour». Ce mercredi, il s’est encore distingué sur les réseaux sociaux avec son fils avec le maillot du FC Barcelone, une couronne et le message suivant : «King Hustler».