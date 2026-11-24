Coup d’envoi de la cinquième journée de Ligue des Champions avec les deux traditionnels matchs de 18 h 45, à commencer par l’affiche entre Galatasaray et Aston Villa. Dix-huitièmes du classement au coup d’envoi, les Stambouliotes ne comptaient que deux points d’avance sur le 25e (et premier non-qualifié). Désireux de s’éloigner de la zone de danger, les Turcs avaient fort à faire face au sixième. Et c’est finalement un but de Deniz Gül, inscrit sur corner, qui les a délivrés.

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Grâce à ce succès 1-0, Galatasaray grimpe provisoirement au 13e rang, tandis que les Villans d’Unai Emery perdent une place (7e). L’autre match opposait les Norvégiens de Bodø/Glimt (25e) aux surprenants Autrichiens de LASK (16e). Les visiteurs ont cru tenir le point du nul tout le match, avant le but assassin d’Andreas Helmersen à la 92e minute. Une victoire 1-0 précieuse pour Bodø/Glimt, qui est désormais 16e, devant son adversaire du soir (18e).