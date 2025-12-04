Real Madrid : le message de Kylian Mbappé après son doublé contre l’Athletic
Après une série de trois matchs nuls consécutifs en Liga, le Real Madrid a retrouvé des couleurs à Bilbao avec une victoire nette et convaincante (0-3), permettant aux Merengues de rester au contact du Barça. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive pour Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé a brillé sur la pelouse basque et salué la performance collective de son équipe. Sur Instagram, il a exprimé son soulagement et sa satisfaction : « ça, c’est mon Madrid ».
Xabi Alonso, entraîneur madrilène, a également mis en avant l’état de forme de sa star française, soulignant sa fluidité et son efficacité sur les deux buts. « Il est en grande forme, il a marqué deux buts fantastiques. Ses déplacements, sa connexion avec Vini… nous avons pris le contrôle du match », a-t-il déclaré en conférence de presse après la rencontre. Kylian Mbappé comptabilise déjà 25 buts toutes compétitions confondues en seulement 20 matchs.
