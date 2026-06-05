L’Ajax pense à Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen va-t-il quitter l’Espagne cet été ? Recruté par Gérone en prêt durant le mercato hivernal, le portier allemand avait laissé le FC Barcelone de côté, même s’il est encore lié au club. Or, d’après les récentes informations de Mundo Deportivo, le gardien de 33 ans pourrait rejoindre les Pays-Bas et plus particulièrement l’Ajax Amsterdam. Le média espagnol annonce que le nouveau coach de la formation néerlandaise, Michel, a envie de renforcer son effectif cet été. Et de l’autre côté des Pyrénées, ter Stegen semble être une bonne pioche.

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L’ancien coach de Gérone a été relégué durant la dernière journée de Liga et son avenir restait flou. À ce jour, il est bien parti au pays et se prépare à faire des folies en Eredivisie. S’il reste très discret sur son futur, le rempart de la Mannschaft a clairement fait la une des médias cette saison en raison de ses blessures. L’objectif est donc de viser la régularité avec Michel à son arrivée, car une place de titulaire l’attend. Affaire à suivre…