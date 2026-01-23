PSG : l’énorme soulagement de Senny Mayulu après le succès face à Auxerre

Ce vendredi, le PSG s’est imposé à Auxerre en ouverture de la 19e journée de Ligue 1 (0-1). Face à une valeureuse équipe auxerroise, le PSG s’en est remis à un but tardif de Bradley Barcola pour récupérer la première place au RC Lens. Après la rencontre, Senny Mayulu, titulaire ce vendredi soir, est revenu sur cette victoire difficile à acquérir à l’Abbé-Deschamps et a fait part de sa joie après ces trois points précieux :

«C’était une bonne équipe, c’était difficile. Ils étaient beaucoup derrière, ils nous ont causé des soucis. On a réussi à marquer à la fin, ça nous a fait du bien. On en avait besoin. On veut reprendre la première place et gagner ce championnat. On va pas lâcher et on veut reprendre cette première place pour prendre le large. Le coach me dit de faire beaucoup d’appels. Notre jeu est fait de déplacements, il me dit de jouer mon football. Il me donne des conseils pour aller dans la profondeur, combiner.»