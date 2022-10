PSG : énorme révélation sur le mercato de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (23 ans) est depuis plusieurs jours au centre des débats. La semaine dernière, peu avant le match de Ligue des Champions face à Benfica, Marca a annoncé que le Français se sentait trahi par le PSG. Pour cette raison, il souhaiterait donc s'en aller en janvier. Une information confirmée par plusieurs médias sérieux, qui ont été en contact avec l'entourage du joueur, mais démentie dimanche soir par KM7. L'attaquant a voulu calmer le jeu avec Paris.

Hier, El Pais a fait un point sur le dossier Mbappé, en révélant notamment qu'il avait bien été pour le départ de Neymar et que ses relations avec Lionel Messi ne seraient pas géniales. Le média ibérique en a aussi profité pour évoquer l'avenir du Français. El Pais a indiqué que l'oncle du joueur, Pierre Mbappé, qui figure dans son entourage proche et qui le conseille, a milité l'an dernier pour qu'il rejoigne Liverpool en cas de départ. Il était persuadé que c'était le club qu'il fallait au crack de Bondy. Le contact n'a d'ailleurs jamais été rompu entre l'écurie anglaise et le clan Mbappé.