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Ligue 1

L’OGC Nice impose des règles très strictes à ses joueurs

Par Sasha Nahon
1 min.
L'emblème de l'OGC Nice. @Maxppp

Le nouveau directeur sportif de l’OGC Nice, Roger Ricort, a décidé de remettre la discipline au cœur du projet niçois. Selon L’Équipe, les joueurs doivent désormais pointer chaque matin à leur arrivée au centre d’entraînement, prendre tous leurs repas ensemble et… n’ont plus le droit de communiquer en anglais. Les joueurs étrangers sont ainsi encouragés à apprendre le français afin de favoriser leur intégration et renforcer la cohésion du groupe.

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De retour au club 17 ans après un premier passage, Roger Ricort assume pleinement cette nouvelle ligne de conduite, mise en place avec l’accord du nouvel entraîneur Olivier Pantaloni. « Si on doit changer, il faut commencer par la mentalité », a expliqué le dirigeant de 67 ans, qui échange quotidiennement avec les membres de l’effectif pour instaurer une nouvelle dynamique.

Pub. le - MAJ le
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