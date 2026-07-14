Équipe de France : Didier Deschamps face à un choix risqué ?

Le staff des Bleus était-il d’humeur taquine ? À la veille du premier choc des demi-finales de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, les Bleus ont envoyé Warren Zaïre-Emery en conférence de presse, aux côtés de Didier Deschamps. Le capitaine Mbappé avait répété à l’envi qu’il laisserait souvent sa place à ses coéquipiers pour cet exercice, mais voir un joueur qui n’a eu que 19 minutes de temps de jeu dans ce tournoi apparaitre avec le sélectionneur national pour ce grand rendez-vous avait de quoi surprendre.

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À l’heure où règne encore une incertitude quant à la composition du milieu de terrain, la présence de Zaïre-Emery en conférence de presse était-elle annonciatrice d’un changement inattendu ? À première vue, la réponse est négative. Si Adrien Rabiot est annoncé comme titulaire, c’est Manu Koné qui ferait la paire avec le Rossonero au cas où Aurélien Tchouameni ne serait pas capable de tenir sa place. Cette question mérite d’ailleurs d’être posée.

Tchouameni pas à 100%

Absent des terrains depuis le seizième de finale face à la Suède disputé le 30 juin dernier, Tchouameni doit-il retrouver son statut de titulaire après deux semaines sans jouer, aux dépens d’un Koné impressionnant face au Paraguay et au Maroc ? Annoncé dans le onze de départ par les médias, Tchouameni a beaucoup plus d’expérience que Koné et connaît parfaitement les Espagnols en tant que joueur du Real Madrid. Cependant, le Merengue n’abordera pas ce grand rendez-vous en pleine possession de ses moyens.

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« Chaque sélectionneur a des choix à faire. L’important, c’est que celui qui commence soit bon et que celui qui entre soit bon aussi. Dans la réflexion par rapport à la situation, avec des profils qui peuvent être légèrement différents. Mais à un moment ou un autre, ils seront concernés. Autant au dernier match, le risque était trop élevé. Il est mieux aujourd’hui. On ne peut pas dire qu’il est guéri à 100%. Les derniers matches qu’il a joués remontent à 15 jours, ce n’est pas ça qui est rédhibitoire. Aujourd’hui, il est de nouveau disponible », a confié Didier Deschamps.

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