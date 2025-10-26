Antonio Conte règle ses comptes avec Lautaro Martinez

Vainqueur 3-1 de l’Inter Milan, son ancien club avec le Napoli ce samedi en Serie A, Antonio Conte s’est retrouvé dans une polémique après un accrochage avec son ancien joueur Lautaro Martinez. L’attaquant argentin a déclaré : «tu te chies dessus, tu n’a pas de c-uilles» quand le coach italien lui avait répondu de manière similaire : «vas-y marque, marque! Va te faire enc-ler ouais!»

Après la rencontre, Antonio Conte a tenu à calmer la polémique au micro de DAZN : «la prise de bec avec Lautaro? Quand tu joues ce match, cela peut arriver. Je veux me souvenir de mes deux ans à l’Inter, j’ai ramené le scudetto après dix ans, ôtant le titre à la Juve après 9 ans. Et vous savez ce que représente la Juve pour moi. J’ai des bons souvenirs à l’Inter. Lautaro est un bon joueur, mais peut-être que d’un point de vue humain, je n’ai pas eu le temps de vraiment le connaître.»