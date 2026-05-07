Bayern Munich : l’Allemagne s’acharne sur les 6 coupables de l’élimination face au PSG

Le Bayern Munich est tombé sur plus fort que lui. Malgré une saison époustouflante et une équipe très impressionnante, le club allemand a été éliminé hier soir en 1/2 finale de la Ligue des Champions (1-1, 5-6 aux scores cumulés), alors qu’un triplé était possible. Ce jeudi, certains médias germaniques, dont Bild, saluent le parcours des troupes de Vincent Kompany, qui ont encore besoin de quelques ajustements pour passer un nouveau cap et remporter une nouvelle coupe aux grandes oreilles. Bild précise d’ailleurs que la direction bavaroise travaille déjà sur le prochain mercato afin de combler les lacunes restantes. Ainsi, un renfort offensif est souhaité. Anthony Gordon (Newcastle) est la priorité. Les Munichois se questionnent aussi sur leur défense et sur le recrutement d’un défenseur central et d’un latéral en plus.

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Il s’agit d’un secteur de jeu où le Bayern Munich estime pouvoir s’améliorer. Et le match d’hier soir face au PSG a certainement confirmé cela dans l’esprit des dirigeants. Comme à l’aller, Josip Stanisic a été en souffrance. La presse sportive allemande ne le loupe pas ce jeudi, à l’image de Bild qui lui a donné un 4,5. Il faut préciser que de l’autre côté du Rhin, la meilleure note et 1 et la plus faible 6. «Concentré uniquement sur le ballon lors de son repli défensif avant le 1-0, il a perdu de vue le buteur Dembélé dans la surface de réparation. Dans l’ensemble, une prestation plutôt terne, parfois gâchée par des erreurs techniques. Sa frappe lointaine, pourtant bien placée, était beaucoup trop molle (62e). Il a réalisé un tacle défensif important face à Doué (64e) et une passe prometteuse pour Kane, signalé hors-jeu (23e).» Même note pour Kicker. Fussball Transfer a été encore plus sévère avec un 5.

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Une défense pointée du doigt

Konrad Laimer aussi a déçu. FT lui a donné un 4,5. De leur côté, Kicker et Bild lui ont attribué un 4. Bild a écrit le concernant : «incapable de contenir la montée d’Upamecano face à Kvaratskhelia avant le 1-0. Inlassablement offensif, mais sans impact décisif. En même temps, il a peiné à conserver son équilibre, ce qui lui a valu des difficultés défensives régulières. Il a repoussé une frappe puissante de Pacho en fin de match (88e minute).» Dayot Upamecano n’échappe pas non plus aux critiques ce jeudi. Bild, qui lui a donné un 4, n’a pas apprécié son match. «Il a pris trop de risques dans son pressing avant le 1-0 et n’a ensuite pas pu suivre le rythme de Kvaratskhelia. Il a continué à éprouver des difficultés face au Géorgien et n’a exploité sa vitesse que par intermittence.»

Fussball Transfer et Eurosport Germany lui ont donné un 5. «À 0-1, il n’a vu que les feux arrière de Kvaratskhelia, après un quart d’heure le Géorgien a fait paraître le Français à nouveau vieux. De plus, Upamecano a commis diverses imprécisions dans la montée en jeu. Une soirée très difficile», a lâché Eurosport. Le média allemand n’a pas raté Joshua Kimmich non plus en lui donnant un 4. «Habituellement l’un des joueurs munichois les plus fiables, Kimmich n’avait pas accès au jeu ni à l’adversaire cette fois. Particulièrement frappant : les redoutés ballons en diagonale de Kimmich trouvaient rarement un coéquipier (« seulement » 88 % de taux de passe).» Il a eu la même note de la part de FT. Aux avant-postes, Michael Olise, qui était très attendu et qui a déçu, a reçu de mauvaises notes.

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Des talents qui ont perdu leur éclat

FT, Kicker et Bild lui ont tous donné un 4. Le dernier média mentionné a écrit le concernant. «En début de rencontre, il s’est souvent retrouvé dans des impasses et a commis quelques erreurs. Il s’est ensuite illustré d’une frappe enroulée dangereuse qui a frôlé le poteau (27e). Il a également offert une superbe talonnade à Musiala, créant ainsi une belle occasion de but (44e). Il a continué à tout tenter en seconde période, mais cette fois-ci, il n’a pas réussi à percer la défense parisienne bien regroupée.» Eurosport Germany a été encore moins convaincu par l’international tricolore, qui a écopé d’un 5. «Le Français, qui a été exceptionnel jusqu’à présent, a réservé ce qui fut peut-être sa plus faible performance de toute la saison pour le duel le plus important de cette saison. Il était entre de bonnes mains avec Mendes et s’est enlisé d’innombrables fois dans ses dribbles. De plus, avec de nombreuses pertes de balle – parfois effrayantes – (25 sur tout le match).»

Comme à l’aller, Jamel Musiala n’a pas convaincu. Les médias allemands lui ont tous donné un 4, dont Bild.« En début de match, il a été peu impliqué, perdant trop facilement le ballon et manquant de stabilité physique. Cependant, il s’est réveillé dans les dernières minutes de la première mi-temps et s’est montré dangereux à deux reprises en l’espace d’une minute. Après la pause, il est resté visiblement engagé, mais a manqué de tranchant jusqu’à sa sortie.» Eurosport, qui lui a donné un 4,5, a avoué qu’il a «connu de bien meilleures performances sous le maillot du Bayern». Pour le reste, les avis divergent, notamment concernant Kane, qui a reçu des notes honorables, sauf de la part d’Eurosport qui l’a trouvé invisible hier soir. Mais il n’est pas vraiment critiqué outre-Rhin. En revanche, 6 autres joueurs prennent cher.