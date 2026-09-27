Équipe de France : Zinedine Zidane est déjà fan de Rayan Cherki

Présent en conférence de presse avant de défier la Belgique pour la 2e journée de la Ligue des Nations, Zinedine Zidane a évoqué le cas Rayan Cherki. Installé dans un milieu à trois lors de la victoire face à la Turquie, le joueur de Manchester City avait convaincu. De quoi réjouir son nouveau sélectionneur, déjà bien conscient de la polyvalence de l’ancien Lyonnais.

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«Ah oui, joueur de ballon, ce n’est pas qu’un joueur de ballon. Avec le ballon tout le monde sait ce qu’il fait et sans ballon il est capable de le faire. Il peut jouer à plusieurs positions et je l’aime dans ce registre. Il trouve des passes incroyables, sait provoquer entre les lignes. Quand il joue vertical et casse les lignes c’est très vite intéressant. Il y a ce truc qu’on aime faire, il y a des joueurs capables de casser les lignes et il le fait très bien». L’intéressé appréciera.