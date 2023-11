L’IFAB prépare des premiers changements majeurs pour la VAR

Sept ans après son entrée en lice dans le football moderne, l’Assistance Vidéo à l’Arbitrage, que l’on connaît sous l’abréviation de VAR, est encore loin d’avoir résolu tous les problèmes liés aux erreurs d’arbitrage. Beaucoup de situations litigieuses font encore polémiques, notamment lorsqu’il s’agit des mains et des positions de hors-jeu. Pour calmer tout le monde, les législateurs du football ont entamé des discussions pour améliorer le fonctionnement de la VAR, alors que les appels se multiplient pour que le système soit remanié, voire abandonné.

Selon The Telegraph, l’International Football Association Board (IFAB) a entamé une série de consultations sur les changements à apporter pour une première révision sérieuse de la VAR, depuis son introduction dans le football. De nouvelles règles pourraient être testées et il est de plus en plus probable que l’introduction d’un système semi-automatique de détection du hors-jeu soit essayé dans certains championnats la saison prochaine, notamment en Premier League. Un système déjà testé lors du Mondial 2022, mais qui n’avait pas vraiment séduit les ligues.