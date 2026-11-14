Equipe de France : l’explication claire de Zidane sur Zaïre-Emery
Zinédine Zidane a une idée bien précise de l’utilisation de Warren Zaïre-Emery. Alors que le milieu du PSG peut également dépanner au poste de latéral droit sous Luis Enrique, le sélectionneur des Bleus souhaite avant tout le voir évoluer dans l’entrejeu face à la Turquie, dimanche à Bordeaux. Une position qu’il considère comme la plus naturelle pour le Parisien, sans vouloir entretenir le moindre flou sur ses intentions. « Warren, je préfère le voir dans l’axe, au milieu de terrain, dans sa position habituelle. On a quatre joueurs sur les côtés, on fait la sélection en fonction des joueurs », a-t-il expliqué.
Zidane a également tenu à écarter toute idée de stratégie ou de message caché concernant son choix. « Warren, s’il doit jouer, c’est au milieu de terrain. Je veux le voir dans cette position. Il n’y a rien de calculé, je n’essaie pas de brouiller les cartes », a insisté le technicien. Un discours qui confirme sa volonté de responsabiliser Zaïre-Emery dans son rôle de milieu de terrain, plutôt que de profiter de sa polyvalence pour le repositionner en défense.
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